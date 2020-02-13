Песков прокомментировал данные об ухудшении отношения украинцев и россиян друг к другу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опросы социологов не всегда дают достоверные данные, передает корреспондент «Газеты.Ru». Так представитель Кремля прокомментировал результат опроса социологов, согласно которому россияне и украинцы стали хуже относится друг к другую

«Я не знаю, как они заметили. Там форма вопросов, характер вопросов, последовательность, весь инструментарий, который не всегда может давать достоверную картину. Этим инструментарием можно играть, как в наперстки», — заявил Песков.

При этом он пояснил, что русофобия на Украине не могла не сказаться на отношении к России.

«Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет в ранг государственной внутренней политики. Это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к Украине и украинцам.

«Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. К сожалению, взаимности от предыдущих (украинских властей – прим. Ред.) мы не слышали», — подытожил Песков.

Ранее в СМИ появились результаты опросов, согласно которым 42% россиян заявили, что хорошо относятся к гражданам Украины, чуть больше украинцев (49%) говорят о положительном отношении к гражданам России. Сообщалось, что граждане обеих стран стали хуже относиться друг к другу — в сентябре прошлого года о хорошем отношении к соседям говорили больше половины россиян (56%) и украинцев (54%).