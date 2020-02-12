Путин сражается, чтобы защитить историю, правду, память и смыслы, пишет Modern Diplomacy

Западный мир сегодня ведет как минимум две такие войны — одну с «китайским драконом», другую — с «русским медведем», но если информационная война против дальневосточной страны — удел американцев, то антироссийская кампания ведется в основном в европейском информационном пространстве, речь идёт о том, что специалисты называют когнитивной войной, — битвой важных смыслов и пугающих образов, а полем в этой войне стала история, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.

»Путин взялся сражаться, чтобы защитить историю, правду, память и смыслы. Такая защита — это очень русский подход, хоть и старомодный. В его арсенале появилось новое оружие — рассекреченные советские архивы», - пишет издание.

Недавно в Санкт-Петербурге на встрече с лидерами постсоветских государств Путин прочитал внушительную лекцию по истории начала Второй мировой войны, к которой он хорошо подготовился — в архивах России огромное количество документов, захваченных Красной Армией у нацистов. Путин представил официальные телеграммы и дипломатические записки тех лет, которые после войны остались на хранении в СССР. Они свидетельствуют на основе существенных и многочисленных фактов, что СССР не был поджигателем мирового пожара. Недавно Владимир Путин также объявил, что будет создан самый полный архив материалов о Второй мировой войне, и архив этот будет доступен доступен всем и в России, и за ее рубежами.

«Историю нельзя переделать — все события уже случились. Но можно фальсифицировать интерпретацию давно прошедших событий и подтянуть эту интерпретацию под современные реалии. Более того, современность можно оценивать через призму далекого прошлого. Мода на такое «гуманитарное насилие», к сожалению, — яркая примета нашего времени», - констатирует издание.

Многим на Западе не важно, что политическая система в России вступила в следующую фазу демократической трансформации. «Не важно, что большие исторические процессы опираются на предпосылки и условия, а не на выкрики и газетные заголовки. Весь это мозаичный бред в западных СМИ призван создать новый информационный пейзаж, в котором исторические мифы из прошлого можно вытягивать в настоящее, создавая в процессе ложные аналогии», - пишет Modern Diplomacy.

«Скормив все это своему населению и успокоившись, европейские элиты могут и дальше покупать у страшного Путина природный газ и уголь по привлекательным ценам, продавая ему польские яблоки через Белоруссию и искренне полагая, что Россия — это спящая в глубоком снегу ветхая тоталитарная империя, а вовсе не сложное, динамично меняющееся государство XXI века с наукой, инновационной промышленностью и на самом деле открытым обществом. Жизнь в мире привычных фантомов для населения выглядит проще, — цитирует издание ИноСМИ.ру. - Но реальность от этого не перестанет быть другой. Путин — никакой не царь, а лидер страны, инициирующий обновление работающей системы власти, которая — да! — была выстроена прежде всего им же самим. «Сталинская версия истории» — это мрачные фантазии недалеких людей, все еще верящих, что в России нельзя говорить про ГУЛАГ. Ну, а идея Путина созвать саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН — это самое очевидное и вразумительное предложение в сфере международной безопасности за последние 20 лет».