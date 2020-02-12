Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее пользователи опубликовали икону с российский лидером в сети. По словам некоторых из них, религиозный атрибут с российским президентом стоит порядка 80 тысяч рублей.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. Вряд ли можно назвать это иконой, подобные изображения были бы неуместны», — заявил Песков.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге арестовали уроженца Киргизии по обвинению в том, что он рисовал на зданиях изображения с призывами к покушению на президента России.

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