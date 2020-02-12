В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.

По мнению политика, Зеленский, как и экс-президент Украины Петр Порошенко, неумело пользуется риторическими и идеологическими приемами, попадая в ловушку. В частности, на Украине в наихудшие традиции тоталитарных режимов пересматривают историю. Даже жители видят процесс переворачивания ценностей с ног на голову.

«Украинская пропаганда считает, что советские военачальники «завалили немцев трупами», — рассказал Новинский.

Хотя, добавил он, на самом деле, урон в СССР составил 11,5 млн человек, а со стороны Германии — 8,6 млн бойцов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

— Песков: слова Зеленского о виновности СССР в войне вызвали сожаление

— Макрон заявил о желании России пересмотреть историю Второй мировой войны