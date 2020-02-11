В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН

Встреча лидеров стран, входящих в постоянный состав Совета безопасности ООН, может состоятся в сентябре 2020 года в Нью-Йорке, заявил директор Департамента международных организаций российского министерства иностранных дел Петр Ильичев. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча может пройти на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, отметил Ильичев. Он подчеркнул, что на данный момент договоренность о проведении встречи не достигнута, ожидаются ответы от президента США Дональда Трампа и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона.

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Он добавил, что пять государств, которые состоят в СБ ООН несут «особую ответственность за сохранение цивилизации».

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