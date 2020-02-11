Президент Латвии предлагает ограничить русскоязычное телевещание

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением увеличить пропорцию телевизионных программ на официальных языках Евросоюза в кабельных сетях страны, сообщает РИА Новости.

Глава государства обратился к комиссии сейма по правам человека и общественным делам. В соответствии с его предложением, 80% телевизионных программ должны быль на языках Евросоюза, 20% — на иностранных языках, к которым в республике относится русский.

Основное предложение для пользователей кабельных сетей должно включать в себя телепрограммы латвийских медиа и региональные программы, отметил Левитс. Он подчеркнул, что 80% дополнительных программ в основном предложении должны быть на официальных языках Евросоюза.

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