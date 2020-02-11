Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.

12 февраля Эрдоган также сделает заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

Хотя в Идлибе установлен режим прекращения огня, Сирия продолжает операцию по уничтожению боевиков и контролирует к настоящему моменту около половины территорий.

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