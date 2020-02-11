Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму

Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

«Поправки поступили, идет работа», -— сказала она. Плетнева добавила, что комитет обсудит предложенные нововведения на заседании 19 февраля.

Поправка была предложена к одобренному в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

В послании Федеральному собранию Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года, а также выплачивать пособия уже при рождении первого ребенка и увеличить размер материнского капитала для семей с двумя детьми.

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