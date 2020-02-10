Песков: разговора об обмене послами между Москвой и Киевом не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом все еще не было разговора о возможности обмена послами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ и соответствующего запроса от Москвы получено не было.

Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о кандидатурах, отметив, что между главами двух стран существует определенный контакт.

Песков также добавил, что готовность обмена дипломатами декларируется российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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