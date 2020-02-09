Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году весь государственный аппарат будет сокращен минимум на 10%, цитирует его РИА «Новости».

По его словам, сокращение произойдет в рамках оптимизации государства. Также на Украине планируют сэкономить благодаря внедрению IT-инструментов.

«Что «зашито» в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы», — отметил Гончарук.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждаются размеры заработных плат топ-чиновников, так как в стране беспорядок в премиях и заработных выплатах. Гончарук уточнил, что чиновник, который занимает наивысшую должность в правительстве, будет получать 3-5 средних заработных плат (то есть $1,2-$2 тыс.).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине объяснили резкое повышение зарплат в кабмине борьбой с соблазнами

— На Украине ограничат зарплаты чиновникам

— На Украине зарплаты министров планируют привязать к средней зарплате в стране