Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году весь государственный аппарат будет сокращен минимум на 10%, цитирует его РИА «Новости».
По его словам, сокращение произойдет в рамках оптимизации государства. Также на Украине планируют сэкономить благодаря внедрению IT-инструментов.
«Что «зашито» в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы», — отметил Гончарук.
Также он добавил, что в настоящее время обсуждаются размеры заработных плат топ-чиновников, так как в стране беспорядок в премиях и заработных выплатах. Гончарук уточнил, что чиновник, который занимает наивысшую должность в правительстве, будет получать 3-5 средних заработных плат (то есть $1,2-$2 тыс.).
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