Посол РФ высказался за идею «хоккейной дипломатии» Салливана

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поддержал инициативу главы диппредставительства США в Москве Джона Салливана о развитии двусторонних отношений при помощи «хоккейной дипломатии». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона поддерживает любые предложения по развитию контактов между официальными представителями и ведомствами, а также общественными организациями и гражданами России и США.

«Что касается «хоккейной дипломатии», то мы три года назад инициировали участие американских команд в международном детском турнире в городе Новомосковске Тульской области», — рассказал Антонов.

По его словам, это принесло результат, поскольку у детей, их родителей и болельщиков появились в России новые друзья.

«Они по- настоящему открыли для себя нашу страну», — сказал Антонов.

Российский посол подчеркнул, что подобная дипломатия работает.

Антонов считает, что это происходит у любой дипломатии, которая имеет цель приносить «позитивный и взаимовыгодный результат».