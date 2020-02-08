Трамп уволил еще двоих человек за показания против него
Американский лидер Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось, что из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман.
Также стало известно об увольнении брата военного — Юджина Виндмана, который работал в адвокатской службе администрации президента.
Кроме того, с должности снят постпред Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сандленд.
Ранее Трамп заявил, что кому-то придется заплатить за прошедший процесс импичмента.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В результате демократы инициировали процедуру импичмента, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.
5 февраля Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа.
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