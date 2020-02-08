Мишустин рассказал о заслугах погибшего депутата Хайруллина

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поведал о заслугах депутата Госдумы, члена ЕР Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе в Татарстане. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

В первую очередь Мишустин выразил свои соболезнования в связи с гибелью депутата и отметил, что Хайруллин прожил яркую и достойную жизнь.

Российский политик подчеркнул, что депутат смог добиться неплохих успехов в бизнесе, а также сделал много всего для развития молочной отрасли в стране.

«Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы», — продолжил премьер.

По его словам, Хайруллин много лет отстаивал интересы людей и стал соавтором многих важных законопроектов по укреплению агропромышленного комплекса.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы погиб Хайруллин, а также еще два человека были ранены.

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