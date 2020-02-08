В Госдуме оценили слова генерала НАТО об «угрозе» РФ в космосе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова генерала НАТО Андре Ланаты о том, что Россия и Китай якобы проводят маневры недалеко от спутников западных стран, сообщает RT.

Он назвал это заявление смехотворными и беспочвенными.

«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет», — сказал он.

Он заявил, что когда США «хотят какие-то бюджеты освоить», они объясняют это борьбой с РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников