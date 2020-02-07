Самолет с российской делегацией сел в Минводах вместо Сочи из-за непогоды

Самолет с журналистами и частью делегации РФ на борту, которые должны были прибыть в Сочи на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сел в Минеральных водах из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лайнеры долететь до Сочи не позволили сильный ветер и дождь, а также плохая видимость.

На борту воздушного судна в том числе находятся глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

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