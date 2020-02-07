Бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность в Госдуме

Бывший вице-премьер России Алексей Гордеев займет должность советника председателя Государственной думы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Как отмечается, Гордеев вступит на новый пост после того, как на следующей неделе сложит свои полномочия Геннадий Кулик.

«10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата Государственной Думы будет рассмотрен на Совете Государственной Думы», — сказал Неверов.

По его словам, Госдума, вероятно, рассмотрит вопрос о назначении экс-вице-премьера уже на следующий день.

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