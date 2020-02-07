Bloomberg: Белый дом может уволить давшего показания против Трампа подполковника

Белый дом рассматривает возможность увольнения сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Армии (сухопутных сил) Соединенных Штатов Александера Виндмана после его показаний против американского лидера Дональда Трампа по импичменту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом дела.

По словам источников, в Белом доме намерены представить увольнение военного как меру по сокращению штата сотрудников ведомства.

Кроме того, сообщается, что некоторые сотрудники будут переведены из СНБ на другое место службы.

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от Украины проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов, в обмен на встречу украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме. Виндман отмечал, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

5 февраля Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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