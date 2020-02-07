Си Цзиньпин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В ходе разговора лидеры стран обсудили борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Си Цзиньпин заверил американского коллегу, что правительство Китая предпринимает все необходимые меры для противодействия распространению вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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