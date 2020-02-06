Глава таможни Украины был замечен на эротической вечеринке

Глава таможенной службы Украины Максим Нефедов был замечен на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. Об этом сообщает «Страна.ua».

Веселящийся чиновник попал на видео.

На кадрах видно, как Нефедов танцует в окружении полуобнаженных девушек в масках. Одну из них он обнимает, а затем капает ей на тело воск с горящей свечи.

По данным издания, глава таможенной службы проводил время в «тайной комнате» клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное эротическое шоу.

Отмечается, что на вечеринку можно попасть по сформированным заранее спискам. Анонсы мероприятий публикуются в социальных сетях. Довольно часто вечеринки устраивают в стиле БДСМ и именно на такой находился Нефедов.