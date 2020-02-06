Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

Журнал Time опубликовал обложку нового номера в своем Twitter.

На обложку издание поместило портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, на которой обозначены главы материалы номера – «Испытание Китая», «Предотвращение следующей вспышки» и «Экономическая угроза».

«Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке», — сказано в самом твите.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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