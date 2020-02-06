В Госдуме оценили итоги дела об импичменте Трампа

Провал демократов по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа охладит пыл противников. Об этом рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он констатировал, что все обвинения, выдвинутые против Трампа, оказались несостоятельными. Это, в свою очередь, поможет «охладить пыл его противников».

Морозов считает, что Трамп смог сохранить сильные внутриполитические позиции.

Однако депутат считает, что сенат должен ограничить полномочия президента, чтобы больше решений были приняты коллективом законодателей.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Накануне сенат оправдал Трампа по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

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