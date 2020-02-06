Песков заявил о предстоящем анализе отчета Счетной палаты о работе правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отчет Счетной палаты по итогам аудита деятельности подведомственных правительству федеральных органов власти 2017-2019 годах требует анализа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что данный материал предстоит проанализировать и отметил, что его в том числе рассмотрят и в правительстве.

При этом Песков отметил, что отчет является достаточно новым материалом, в связи с чем представитель Кремля ничего о его содержании сказать не может.

До этого в Счетной палате пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, не способствует достижению национальных целей.