«Федеральные территории» могут появиться в Конституции
Понятие «федеральных территорий» могут включить в Конституцию. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к основному закону сенатор Андрей Клишас, передает РИА «Новости».
Как отмечается, «федеральные территории» не будут подчиняться региону, управлять ими будет напрямую федеральный центр.
С таким предложением выступил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он пояснил, что территории с особым статусом будут предназначены для размещения военных и стратегических объектов, а также для защиты ценных природных ресурсов.
Клишас заявил, что решение по данному вопросу должно быть единогласным и учитывать мнение регионов. В случае если идею о федеральных территориях одобрят, нужно будет создать специальный закон. Также сенатор отметил, что подобные объекты уже существуют в США, Канаде, Австралии, Индии и Малайзии.
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