Президент Азербайджана заявил о деградации Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Совет Европы деградирует в последнее время, передает «Интерфакс».

Он отметил, что за последние 20 лет СЕ терял свое значение на международном уровне и уже не может повлиять на мировые процессы.

«Влияние организации находится на низком уровне», — добавил он.

Причиной такого процесса он назвал двойные стандарты и несправедливость.

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