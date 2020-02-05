Путин думает о том, что ждет Россию в будущем, считает политолог

Владимир Путин думает о будущем и хочет зафиксировать своё политическое наследие, полагает руководитель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

Об этом политолог заявил в ходе круглого стола, который проходил в среду в российской столице.

«Путину важно, что будет происходить в стране после 2024 года, и не только после 2024, но и после 30, и после 40 и так далее», — цитирует Кузнецова РИА «Новости».

По мнению эксперта, поправки в Основной закон страны обусловлены задачей создания долгосуществующей политической системы, способной к изменениям нереволюционной природы.

Подобная система должна была бы самообновляться без участия личности в истории, указал политолог.