Представитель Зеленского заявил о неспособности Украины вернуть Крым даже при одобрении РФ

Представитель украинского президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал о неспособности Украины вернуть в состав своей территории полуостров Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на вопрос украинского журналиста о разработке сценария по возвращению полуострова.

Он отметил, что Киев не сможет организовать функционирование органов государственной власти на полуострове даже, если Россия даст добровольное согласие на передачу территории.

«Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово», — уточнил Кориневич.

По его мнению, украинским властям в этом вопросе «еще работать и работать».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Представитель Зеленского раскрыл подробности сценария по «возвращению Крыма»

— «Крым — наш»: на Украине создают стратегию по возвращению полуострова

— СМИ узнали о словах Помпео об окончательной потере Украиной Крыма