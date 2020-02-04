Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Зеленский «нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить». При Зеленском были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, а также зафиксирована «формула Штайнмайера», отметил глава российского МИД.

При этом министр выразил удивление, что украинская делегация на встрече глав стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») не поддержала разведение сил и средств на всей линии соприкосновения в Донбассе.

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