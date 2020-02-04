Трамп ожидает, что демократы в скандале с подсчетом голосов в Айове обвинят РФ

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал пост, в котором выразил ожидания по обвинению России в скандале с подсчетом голосов в штате Айова.

Американский лидер задался риторическим вопросом о том, как скоро представители демократической партии будут искать «российский след» в проблемах, которые были связаны с подсчетом голосов по итогам собраний партийных активистов.

Он подчеркнул, что демократы по результатам голосования одержали поражение в то время, как глава Белого дома собрал «самое большое число голосов за всю историю этого великого штата».

«Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы (признать. — примечание «Газеты.Ru») собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?» — написал Трамп.

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