В Совфеде ответили на слова Макрона о пересмотре истории Второй мировой войны

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении России пересмотреть историю Второй мировой войны. Об том сообщает RT.

Сенатор призвал обратить внимание на политику Польши, которая стремится исказить историю и возложить ответственность за Вторую мировую на Советский Союз.

Кроме того, по словам Цекова, европейским странам следует оценить и собственную политику во время войны.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии», — подчеркнул сенатор.

Ранее Эммануэль Макрон во время выступления перед студентами в рамках своего рабочего визита в Польшу заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.

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