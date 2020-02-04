Акимов назначен новым гендиректором «Почты России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов был назначен новым генеральным директором компании АО «Почта России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что соответствующее решение принял совет директоров компании.

Отмечается, что на новую должность Акимов был назначен вместо возглавлявшего «Почту России» с июля 2017 года Николая Подгузова.

Трудовой договор будет подписан с 5 февраля. Его срок составит пять лет.

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