Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.

«Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?» — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск рассчитывает, что Москва, как и обещала пять лет назад, выведет республику к внутрироссийским ценам на российский газ.

Он также подчеркнул, что Белоруссия является суверенным и независимым государством, имеющим право на самостоятельное определение своей внешней политики.

По словам Лукашенко, Минск не намеревался скрыть приезд госсекретаря США и намерение налаживать отношения с Вашингтоном.

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