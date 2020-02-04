В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился встретиться со своим белорусским коллегой Александров Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля уточнил, что переговоры состоятся 7 февраля.

«Действительно, такая встреча готовится на пятницу. Она будет в России», — отметил Песков.

Он также пояснил, что этому предшествовали многочисленные контакты сторон на рабочем уровне, которые продолжаются и сейчас.

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