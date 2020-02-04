Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношения США и Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что период холода в белорусско-американских отношения подошел к концу, цитирует БелТА.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск, где встретился с Лукашенко.
Он отметил, что не может назвать американцев «большими друзьями», однако период, когда страны холодно смотрели друг на друга закончился. По его словам, Белоруссия налаживает отношения с «ведущей страной мира».
«Период..., когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — сказал он.
Лукашенко рассказал, что в России озаботились и подняли скандал из-за приезда Помпео. Хотя, добавил президент Белоруссии, РФ и США стараются «целоваться в засос», но у них пока не получается.
«Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются», — констатировал Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко обсудил с Помпео сотрудничество Белоруссии и НАТО
— Песков заявил, что сомневается в «сверхбыстром сближении» Вашингтона и Минска
— Лукашенко раскрыл Помпео особенность «белорусской диктатуры»