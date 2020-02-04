Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношения США и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что период холода в белорусско-американских отношения подошел к концу, цитирует БелТА.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск, где встретился с Лукашенко.

Он отметил, что не может назвать американцев «большими друзьями», однако период, когда страны холодно смотрели друг на друга закончился. По его словам, Белоруссия налаживает отношения с «ведущей страной мира».

«Период..., когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — сказал он.

Лукашенко рассказал, что в России озаботились и подняли скандал из-за приезда Помпео. Хотя, добавил президент Белоруссии, РФ и США стараются «целоваться в засос», но у них пока не получается.

«Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются», — констатировал Лукашенко.

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