Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали в качестве кандидата в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес был зарегистрирован в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба на выборы, которые пройдут в мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на лидера партии экс-президента «Движение к социализму» Леонардо Лоса.

По словам Лоса, Моралес числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в сенат.

Он добавил, что регистрация экс-президента Боливии в качестве кандидата была выполнена согласно всем требованиям законодательства.

Ранее сообщалось, что Моралес, осенью вынужденно покинувший родину и ушедший в отставку, заявил о желании участвовать в гонке в весенних парламентских выборах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ситуация взрывоопасная»: Моралес хочет вернуть власть