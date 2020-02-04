Минкульт Украины отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

Руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков заявил, что министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось не включило в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В посте он разместил копию ответа украинского минкульта на свой запрос.

Согласно документу, министерство культуры издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове».

«Теперь нужно демонтировать то, что по закону не должно быть!», — написал Поздняков.

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