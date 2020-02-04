В ЕС отреагировали на назначение нового премьера Ирака
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Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что назначение нового премьер-министра Ирака Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического кризиса в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Назначение нового премьер-министра Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ираку необходимо новое переходное правительство, которое способно уделить внимание реформам и организации новых выборов.
1 февраля президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру нового премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.