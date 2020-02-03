Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза России

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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин распорядился изменить состав Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав российского Совбеза включены министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Кроме того, Путин исключил из Совета бывшего министра юстиции Александра Коновалова и бывшего полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

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