Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом «Слава Украине». Видео опубликовано офисом президента Украины в Facebook.

В ходе официальной церемонии встречи двух лидеров они послушали гимн Украины, после чего Эрдоган обратился к караулу.

На кадрах видно, что По пути к микрофону турецкий лидер достал из кармана небольшой листок бумаги, прочитал и снова убрал.

В 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с официальным визитом в Киеве, поприветствовала почетный караул на украинском языке фразой «приветствую, воины!''.

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России).