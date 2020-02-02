Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА «Новости».
По словам Кальюлайд, данный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства.
Эстонский лидер выразила мнение, что Эстония не добровольно присоединилась к СССР. Она назвала советский период «оккупацией».
Ранее в МИД Эстонии раскритиковали Россию за отказ признавать данный мирный договор и обвинил в фальсификации истории.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Тартуский договор 1920 года является недействительным и принадлежит истории.
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