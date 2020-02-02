В Кремле высказались об отставке главы Чувашии Игнатьева после шутки с ключами

Российский президент Владимир Путин решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за «проявленного неуважения к людям». Об этом заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что Путин считает недопустимым любое проявление неуважения к россиянам со стороны представителей власти. По словам Пескова, в Кремле видели «совсем некрасивые события».

«В его [Путина] глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — поделился пресс-секретарь.

Стоит отметить, что в январе 2020 года произошло несколько инцидентов с Игнатьевым. Сначала он сказал, что «надо мочить» журналистов и блогеров.

Еще один скандал с ним случился после того, как в сети появилось видео, на котором он в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

29 января Путин подписал указ об отставке Игнатьева в связи с утратой доверия.

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