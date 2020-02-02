Помпео пригласил главу МИД Грузии в Вашингтон
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Вашингтон по приглашения госсекретаря США Майка Помпео, сообщается на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.
Визит Залкалиани в США запланирован на 4-7 февраля. Во время посещения Вашингтона он примет участие во встрече глав министров иностранных дел стран-членов Коалиции за свободу вероисповедания.
Кроме того, в рамках визита запланированы встречи в Госдепартаменте и конгрессе США.
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