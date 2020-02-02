Глава дипломатии Евросоюза посетит Иран

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Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прибудет с визитом в Иран, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель посетит Иран в понедельник, 3 февраля.

В рамках визита состоятся встреча главы дипломатии Евросоюза с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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