Глава дипломатии Евросоюза посетит Иран
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Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прибудет с визитом в Иран, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави. Об этом сообщает РИА «Новости».
Боррель посетит Иран в понедельник, 3 февраля.
В рамках визита состоятся встреча главы дипломатии Евросоюза с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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