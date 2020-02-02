В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции

В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что такая инициатива возможна.

Он добавил, что предложение патриарха не противоречит 14 статье Конституции, поскольку инициатива не предполагает установление какой-то одной религии в качестве официальной.

«То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — уточнил Емельянов.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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