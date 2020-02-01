Президент Польши не хочет ехать в Смоленск на годовщину крушения Ту-154

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на десятилетие крушения самолет Ту-154, в котором погиб бывший глава государства Лех Качиньский. Об этом заявил министр из президентской канцелярии Анджей Дера, сообщает радиостанция RMF FM.

«После того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России», — пояснил министр.

В настоящее время ведутся обсуждения предстоящих памятных мероприятий в условиях напряженности отношений России и Польши, отметил представитель канцелярии. Он подчеркнул, что в Смоленск, вероятно, будет направлена польская делегация.

В 2010 году самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В результате крушения никто не выжил.

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