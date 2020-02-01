Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничения на поездки в США для граждан шести стран, в числе которых Киргизия. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Указ приостанавливает выдачу иммиграционных виз гражданам Киргизии, Нигерии, Мьянмы и Эритреи, а также приостанавливает участие в «визовой лотерее» для граждан Судана и Танзании.

Введенные ограничения касаются иммиграционных поездок и не распространяются на туристические и деловые американские визы.

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