В Госдуме оценили заявление польского дипломата о репарациях от России
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает RT.
По словам Белика, сегодня сознательное невежество и осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты является трендом среди политиков антироссийского фронта.
Депутат подчеркнул, что польские власти продолжают врать о Второй мировой войне, несмотря на то, что именно Советский союз нанес сокрушительный удар по гитлеровской Германии.
Парламентарий отметил, что если бы не этот факт, то сегодня в Польше врать о войне было бы просто некому.
Ранее Яблонский заявил о том, что Польша имеет «безоговорочное» право на военные репарации от России. Он отметил, что в контексте нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой сопряжены с рядом трудностей.
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