Эксперт рассказал, как следует понимать  опрос «Левада-центра» о поправках к Конституции

Член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев прокомментировал опубливанные в пятницу результаты опроса «Левада-центра», касающегося внесения поправок в Конституцию РФ.

«Я видел эту ерунду. Продолжаю удивляться, что наши средства массовой информации продолжают печатать «Леваду», просто с какой-то завидной упорностью, хотя это никакие не социологи, а манипуляторы. Эти люди ко всему прочему просто являются непрофессионалами в своей области — манипуляторами — и занимаются манипуляциями.

Если бы это были честные нормальные социологи, то они задали бы вопрос: «Как вы относитесь к поправкам Путина?», «С какой целью вводятся следующие поправки?» Вопрос может быть открытый или закрытый. Открытый — это просто спросили человека «С какой целью Путин вводит поправки?» Закрытый вариант — когда предлагается минимум: «С какой целью…?» и дальше идут поправки, к примеру. Человек на них смотрит и что-то выбирает.

Но здесь людям дают, так называемую, формирующую социологию, то есть когда в вопросе самом заключена подсказка или уже предполагается определенный ответ. Таким образом, человека наводят как бы на мысль. В данном случае человеку заявляют, что существуют разные мнения относительно всяких целей поправок, а дальше идет как вариант, что Путин хочет продлить власть. При этом ни одна поправка Путина об этом не говорит.

То есть человека наводят специально на мысль. И соответственно получают искомый результат. Я еще не смотрел, как там вообще анкета построена, что перед этим вопросом, какие вещи предшествовали. Не специально ли человека еще каким-то образом подводили. Я уж не говорю про репрезентативность. Не знаю, кого там спрашивали, как выборку формировали. Может, они пришли в какое-то протестное сообщество специально и там спрашивали. Короче говоря, это просто неуважение для любого СМИ публиковать эти опросы.

Я вообще считаю, что научное сообщество социологическое российское должно выступить и обратиться ко всем СМИ, чтобы [те] не дискредитировали профессию, социологию. Выступить с открытым письмом, чтобы прекратили средства массовой информации называть это социологией, публиковать это все, потому что это открытые манипуляции, открытая пропаганда, открытые политтехнологии», - отметил эксперт.

Реальное положение вещей таково, что уважаемые всеми агентства социологические и ФОМ и ВЦИОМ через несколько дней после Послания Путина опубликовали, что у него рейтинг вырос от 2 до 3%, напомнил Матвейчев.

«То есть в целом все поправки были позитивно оценены людьми. Думаю, что сейчас, когда идет еще общественная дискуссия широкая, когда мы увидим следующий замер, рейтинг еще подрастет, потому что не все смотрели выступление Путина, до кого-то что-то не дошло, как говорится.

Сейчас до людей все больше и больше доходит, люди начинают все больше и больше обсуждать. Рейтинг может подрасти еще больше. То есть, в целом россияне одобряют.

Люди сосредоточены на следующих вещах: то, что будет индексироваться на размер инфляции пенсия; что прожиточный минимум и зарплата минимальная будут приравнены друг к другу теперь по Конституции; что теперь, по Конституции, у депутатов и чиновников не будет двойного гражданства и вида на жительство [в другой стране]. Про какие-то сроки продления Путина никто и не говорит, тем более что этого и в поправках нет», - резюмировал Матвейчев.