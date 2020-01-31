Назначен новый полпред президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном Суде РФ. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что указ вступает в силу с момента его подписания.

До этого пост полномочного представителя президента России в Конституционном Суде занимал Михаил Кротов, а Коновалов находился на должности министра юстиции РФ.

Соответствующее решение принял российский лидер.