Зеленский заявил о желании полететь в США хоть завтра, но при одном условии

Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность без раздумий полететь в США, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей. Об этом пишет «Украинская правда».

Он признался, что получает множество приглашений посетить разные страны. Прежде чем поехать куда-либо он взвешивает, что Украина может от этого получить. Кроме того, так как «профессия быть президентом Украины» для него новая, он консультируется с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

«Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США», — сказал он.

Отмечается, что 31 января американский госсекретарь Майк Помпео прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским.

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