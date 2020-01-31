Кремль не согласен с обвинениями Эрдогана в адрес РФ по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В данном случае мы не согласны», — сказал он.
По его словам, Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны.
Представитель Кремля также выразил сожаление в связи с ситуацией, которая сейчас складывается в этом районе. По его словам, там до сих пор находится большое количество террористов, которые агрессивно проявляют себя в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме.
«Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что Кремль глубочайше озабочен этим.
До этого Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Уточняется, что соглашения по Идлибу были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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